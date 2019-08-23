Москва, 23 августа, 2019, 12:53 — ИА Регнум. За текущую торговую неделю, глобальные цены на нефть выросли в среднем на 2,5%, что не может не радовать. Учитывая совокупность факторов, влияющих на сырьевой рынок, черное золото стабилизировалось в основном за счет временной составляющей основанной на публикациях статистических данных о запасах нефти в США от энергетических ведомств, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Логично предположить, что именно публикация данных сыграла свою роль в росте волатильности больше всего, чем напряженность на Ближнем Востоке. Тем не менее опасения по поводу замедления экономического роста со счетов списывать не стоит. Американо-китайская торговая война находится в фазе энтропии, и такое положение вещей сводит практически к нулю усилия ОПЕК по стабилизации нефтяного рынка», — пояснил эксперт.

Выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла 23 августа отразится практически на всех ведущих торговых площадках, в том числе и на товарно-сырьевом рынке. Поскольку дальнейшее понижение ставок в США поддержит экономики и рынки, что позволит скомпенсировать негативный эффект от торговых войн.

Однако не стоит ожидать, что именно на этом заседании будет снижена базовая процентная ставка, поскольку на данный момент нет острой необходимости в этом. Крупные участники рынка это понимают и частично данный сценарий также был отыгран фондовыми площадками.

В конечном итоге базовый сценарий стабилизации нефтяного рынка будет основан на сокращении добычи странами ОПЕК, а также России с одной стороны; и санкции США против Ирана и Венесуэлы с другой.

«На текущий момент можно лишь наблюдать реакцию участников рынка на сегодняшнее выступление главы ФРС и то какие сигналы он будет подавать о дальнейшей судьбе процентных ставок. При положительном сценарии цены на нефть могут вырасти и нефть Brent может достигнуть $61 за баррель. А нефть WTI диапазон может подняться до $56,50 за баррель. В противном случае цены на нефть могут снизиться до 1,8%», — считает Гасанов.

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