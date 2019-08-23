Москва, , 09:27 — REGNUM

После неудачных попыток развить бычий импульс, после четырех дней поступательного подъема нефть марки Brent умеренно подешевела на торгах 22 августа, не сумев отстоять психологическую отметку $60 за баррель, вокруг которой сейчас разворачиваются основные технические события, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«В роли поддержки на данном этапе выступает область $59. На утренних торгах 23 августа котировки расположились во флэте, затаив дыхание в ожидании выступления Пауэлла. На рынке нефти по-прежнему преобладают медвежьи факторы. Об этом говорит ограниченный потенциал роста и склонность игроков к продажам на попытках обновить локальные максимумы», — пояснил эксперт.

В свете повышенной торговой неопределенности, динамики доходности облигаций, крепкого доллара и девальвации юаня это, по сути, неудивительно. Основной тон сырьевым площадкам сейчас задают все эти глобальные факторы, тогда как отраслевые сигналы отошли на задний план.

Участники рынка надеются на ослабление доллара в ответ на выступление главы ФРС 23 августа. Но Пауэлл может разочаровать медведей по USD и воздержаться от выраженной мягкой риторики, что только укрепит позиции американской валюты и усилит давление на Brent.

«Поскольку до конца дня и в начале следующей недели мировые рынки, включая нефть, будут реагировать на речь главы Центробанка, сегодняшний отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок в Штатах может остаться незамеченным, особенно если изменение показателя будет незначительным. В случае реализации сценария с укреплением доллара Brent рискует завершить неделю под отметкой $59», — полагает Николаев.

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