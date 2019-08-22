Москва, 22 августа, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В Москве 22 августа прошла патриотическая акция в честь Дня Государственного флага России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM В Парке Победы развернули полотно флага площадью 1000 кв. метров

В Парке Победы на Поклонной горе развернули полотно флага площадью 1000 кв. метров. Церемония проходила под торжественную музыку и завершилась исполнением государственного гимна РФ.

В мероприятии принимали участие члены патриотического движения «Юнармия», движения «Молодая гвардия», МЧС России, участники проекта «Московское долголетие» и др.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа в России отмечается День Государственного флага. Подробнее о том, как этот праздник встречают жители нашей страны, можно следить в трансляции.