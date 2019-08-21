22 Августа
4:13
В День Государственного флага в городе Менделеевске (Татария) пройдёт велопробег, а с 17:00 в парке «Дружба» в честь праздника пройдёт масштабный концерт «Поем мы вместе под караоке», а также акция «Оденем в триколор свой город». При этом горожанам предлагается одеться в цвета флага.
4:07
Спикер Госсовета Татарии Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днём Государственного флага Российской Федерации, отметив важность символа.
«Этот праздник был установлен указом президента РФ четверть века назад, тем самым закрепив высокий статус исторического триколора как одного из неотъемлемых государственных атрибутов обновленной России, — заявил председатель регионального парламента. — Государственный флаг — не просто общенациональный символ. Это свидетельство нерушимости традиций, олицетворение могущества и независимости нашей Родины. Объединив россиян разных национальностей и вероисповеданий в общем стремлении к защите государственных интересов, сохранению богатейшего духовного и историко-культурного наследия, бело-сине-красный стяг воплотил в своей цветовой гамме идеи чистоты и благородства помыслов, надежности и верности, патриотизма и мужества».
Мухаметшин добавил, что «российский триколор известен и уважаем во всех уголках земного шара»:
"Он — непременный участник международных встреч и переговоров. Поднятием флага отмечаются самые значимые события в общественной жизни нашей страны и яркие достижения соотечественников. Устремлённый в небо, он призывает к новым свершениям, вызывает патриотические чувства гордости и любви к Отчизне. И сегодня, в этот праздничный день, мы еще острее чувствуем собственную причастность к тому, каким будет настоящее и будущее Российского государства. Поскольку именно от наших трудолюбия, усердия и воли зависит достижение поставленных целей и претворение в жизнь самых дерзновенных планов».
4:03
Якутия: День флага стал связующей нитью между нашим настоящим и прошлым
«Этот день стал связующей нитью между нашим настоящим и прошлым. Якутия, как часть великой страны, с гордостью несёт Государственный флаг России», — поздравил с Днём Государственного флага глава Якутии Айсен Николаев.