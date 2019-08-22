Иркутск, 22 августа, 2019, 12:40 — ИА Регнум. Решение жилищного вопроса в пострадавшем от мощнейшего наводнения Приангарье идёт не так быстро, как хотелось бы. Судя по официальной информации иркутского правительства, сегодня, 22 августа, семьям, пострадавшим от паводка, будет выдано свыше тысячи жилищных свидетельств.

38.mchs.gov.ru Наводнение в Иркутской области

«На вечер 21 августа принято 3056 заявлений на выдачу жилищных сертификатов, или 51 процент от общего количества, выдан 881 сертификат. 22 августа будет преодолена тысячная планка по выдаче сертификатов», — пояснил министр социальной защиты, опеки и попечительства Владимир Родионов.

Председатель регионального правительства Руслан Болотов отметил, что необходимо принимать все возможные меры, чтобы увеличить количество проведенных сделок. Напомним, сложность заключается в том, что сейчас свидетельства на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения выдают только тем, кто лишился единственного жилья.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. После продолжительных дождей реки вышли их берегов и смыли сотни жилых домов. В конце июля в регион пришла вторая волна паводка. По данным Генеральной прокуратуры РФ, вследствие наводнения порядка пяти тысяч жилых помещений признаны непригодными для проживания граждан, 50 объектов социальной инфраструктуры подлежат новому строительству, реконструкции.

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21 августа губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что абсолютно все люди, которые лишились жилья из-за мощнейшего наводнения, получат дома или квартиры. Для этого будут задействованы как областные финансы, так и ресурсы федерального бюджета.

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