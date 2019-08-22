Донецк, 22 августа, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Флаг Российской Федерации стал главным символом свободы и независимости для народа Донбасса, заявил глава ДНР Денис Пушилин, сообщило 22 августа «Донецкое агентство новостей».

Smdnr.ru Денис Пушилин

«Сегодня утром на главной площади столицы республики в честь Дня Государственного флага РФ водружён российский триколор — важнейший символ для народа Донбасса. Этот флаг для нас — символ борьбы, символ свободы, символ победы и воссоединения с Россией», — рассказал он.

Пушилин отметил, что триколор стал одним из флагов, под которым шло в бой ополчение Донбасса в первые годы украинской карательной операции.

Он также напомнил, что в 2019 году Россия приняла решение выдать паспорта жителям Донбасса.

«И это значит, что мы едины», — подытожил глава ДНР.

Напомним, 22 августа в России отмечается День Государственного флага, учреждённый в 1994 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Симферополя развернули флаг России площадью почти 450 кв. метров.

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