Симферополь, , 11:55 — REGNUM

На площади Ленина в Симферополе ко Дню Государственного флага РФ развернули триколор площадью почти 450 квадратных метров, передаёт 22 августа корреспондент ИА REGNUM.

«Это самый большой российский флаг в Крыму — практически 450 квадратных метров. Я горжусь, что присоединился к этой акции, потому что это действительно большая акция», — заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Сергей Зырянов.

Помимо этого в честь праздника в городе стартовал автомотопробег, а молодёжь устроила танцевальный флешмоб.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте 22 августа более 100 человек планируют развернуть 20-метровый флаг России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ялте ко Дню флага России развернут 20-метровый триколор