Симферополь, 22 августа 2019, 11:55 — REGNUM
На площади Ленина в Симферополе ко Дню Государственного флага РФ развернули триколор площадью почти 450 квадратных метров, передаёт 22 августа корреспондент ИА REGNUM.
Помимо этого в честь праздника в городе стартовал автомотопробег, а молодёжь устроила танцевальный флешмоб.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ялте 22 августа более 100 человек планируют развернуть 20-метровый флаг России.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ялте ко Дню флага России развернут 20-метровый триколор