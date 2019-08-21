Украинские силовики обстреляли посёлок Нижнее Лозовое — НМ ЛНР
Луганск, 21 августа, 2019, 22:40 — ИА Регнум. Посёлок Нижнее Лозовое подвергся обстрелам со стороны ВСУ, заявил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий 21 августа, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
«Сегодня в 19:35 боевики 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ… подвергли обстрелу из автоматического станкового гранатомёта и крупнокалиберного пулемёта район населённого пункта Нижнее Лозовое», — рассказал он.
Осадчий отметил, что защитники ЛНР не поддались на провокацию и не открывали ответный огонь.
Как заявил представитель Народной милиции ЛНР, ранее в районе села Весёлая Гора был уничтожен беспилотный летательный аппарат ВСУ, оснащённый самодельным приспособлением для сброса гранаты ВОГ-25.
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