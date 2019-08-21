Луганск, , 18:25 — REGNUM

Ударный беспилотник Вооружённых сил Украины был сбит подразделением противовоздушной обороны Луганской Народной Республики в районе села Весёлая Гора в Славяносербском районе. Об этом сообщили 21 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«Народная милиция в очередной раз пресекла попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ, который пытался обойти позиции Народной милиции и направиться в сторону населённого пункта Веселая Гора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что беспилотник был оборудован самодельным приспособлением для сброса гранаты ВОГ-25.

Имеющиеся в распоряжении материалы будут переданы в прокуратуру ЛНР и приобщены к уголовным делам в отношении командира 46-й бригады ВСУ по статьям «Теракт» и «Применение запрещенных средств и методов войны», добавили в пресс-службе.

Напомним, что полёты беспилотников и боевой авиации запрещены вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе в соответствии с Минскими соглашениями.

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