Санкт-Петербург, 21 августа, 2019, 15:07 — ИА Регнум. Благотворительная организация «Перспективы» предлагает россиянам присоединиться к акции «Дети вместо цветов» и вместе помочь детям с тяжелыми нарушениями развития, проживающим в детском доме-интернате №4 города Павловска.

Благотворительная организация «Перспективы» Акция «Дети вместо цветов»

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«Идея проста: к 1 сентября ограничиться одним букетом — из самых любимых, красивых цветов — от класса для учителя, а сумму, равную стоимости остальных букетов, собрать и перевести в поддержку программы благотворительной организации «Перспективы» по помощи детям», — рассказали в «Перспективах».

В организации уточнили, что благодаря этим пожертвованиям дети с тяжёлой инвалидностью на занятиях с педагогами и специалистами благотворительной организации смогут подготовиться к школе и лучше усвоить программу.

Благотворительная организация «Перспективы» Акция «Дети вместо цветов»

Напомним, в 2018 году к акции присоединились 19 школ Санкт-Петербурга. Ученики, родители и учителя собрали 260 тыс. рублей на помощь семьям, которые воспитывают детей с тяжёлой инвалидностью. Средства, собранные в рамках акции, были направлены на работу Центра дневного пребывания, главная задача которого — подготовка детей к обучению в школе.