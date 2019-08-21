Берлин, 21 августа, 2019, 14:11 — ИА Регнум. Немецкая автокомпания приступила к продажам бюджетного кроссовера Jetta VS5. Об этом 21 августа сообщается на сайте NJCAR.RU.

Драйв Volkswagen Jetta VS5

Забронировать кроссовер желающие могут уже сегодня, однако первые автомобили появятся у покупателей только 5 сентября 2019 года.

Jetta VS5 является изменённой и удешевлённой версией паркетника Volkswagen Tharu. Экстерьер обновлённого кроссовера был кардинально переработан.

У модели изменённая радиаторная решетка и бампера. На капоте автомобиля имеются фактурные выштамповки. Кроме того, новинка имеет иную линию остекления и другую оптику.

Габариты VS5: длина — 4419 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1616 мм. Под капотом автомобиля 1,4-литровый турбированный двигатель мощностью 150 л. с. Он агрегатируется с 6-скоростной автоматической коробкой передач от Aisin. Полного привода у модели нет.

Напомним, объем поставок моделей компании Volkswagen в РФ по итогам июля 2019 года составил 18 800 автомобилей, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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