Сеул, , 16:00 — REGNUM

В Южной Корее уличили представителей компаний Audi, Volkswagen Korea и Porsche Korea в подделке результатов испытаний на уровень выброса выхлопных газов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства окружающей среды страны.

По их словам, немецкие автопроизводители якобы подделали результаты испытаний на уровень выбросов выхлопных газов и в период с мая 2015 по январь 2018 года экспортировали в страну 10 261 автомобилей (Audi A6, Audi A7, Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne) с дизельным мотором класса Euro 6.

Представители министерства отметили, что данные модели автомобилей будут отозваны, а на компании будет наложен штраф.

Известно, что министерство окружающей среды Южной Кореи обратило внимание на данные автомобили после того, как в июне 2018 года Федеральное управление автотранспорта Германии KBA (Kraftfahrt-Bundesamt) обязала изъять из продажи две модели автомобиля Audi (A6 и A7).