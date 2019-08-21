Москва, 21 августа, 2019, 12:42 — ИА Регнум. Доступ к двум сайтам заблокирован на территории России из-за оскорбительного контента в отношении государственного гимна. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба Роскомнадзора.

Алексей Дудник ИА Красная Весна Роскомнадзор

Ограничить доступ к сайтам zapretno.info и nv.ua потребовала Генпрокуратура РФ. В ведомстве отметили, что публикации на этих сайтах «оскорбляют общество и государство, выражают явное неуважение к ним».

Текст российского гимна был определенным образом оскорбительно интерпретирован. Администраторов сайтов предупредили о необходимости удалить эти материалы, однако они проигнорировали требование.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в России начал действовать закон об оскорблении государственных символов. Удаления контента Роскомнадзор также добивается от компании Google. Она владеет хостингом YouTube, где размещены ролики с надругательством над российским флагом и гербом.

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