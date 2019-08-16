Москва, , 12:37 — REGNUM

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Google Puregoogle.ru

Ведомство потребовало удалить с сайта YouTube видеоролик, где неизвестные в явной форме оскорбляют российский флаг и герб. Ролик был снят в Одессе, как следует из названия. На необходимость удаления ролика 31 июля указала Генпрокуратура РФ.

Роскомнадзор трижды направлял владельцу сайта, компании Google, уведомление об ограничении доступа к видео, однако реакции не последовало. В ведомстве отметили, что постоянно контактируют с компанией, однако в некоторых случаях положительного итога нет.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что продолжат добиваться исполнения российского законодательства.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об оскорблении государственных символов действует в России с марта 2019 года.

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