Санкт-Петербург, 21 августа, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Петербурга нашли и задержали еще одного участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН 3 августа текущего года.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Газпром Арена»

Напомним, в тот день в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов «Газпром Арены» произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН Росгвардии. Ранее были установлены и задержаны три участника драки. В отношении них расследуются уголовные дела.

Как сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, четвертый задержанный, мужчина 1983 года рождения, по данным следствия, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил кулаком в область лица сотрудника батальона ОМОН <…> находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, причинив ему физическую боль».

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о применение насилия в отношении представителя власти, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения, в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

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