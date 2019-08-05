Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM

В Петербурге задержан мужчина, 1994 года рождения, ударивший во время матча на стадионе «Газпром Арена» 3 августа заместителя командира оперативного батальона ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Задержанному предъявлено обвинение по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Напомним, 3 августа в перерыве матча между «Зенитом» и «Краснодаром» около одного из входов «Газпром Арены» произошло столкновение болельщиков «Зенита» с бойцами ОМОН. Кадры потасовки появились в социальных сетях.

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По данным следствия, подозреваемый мужчина ударил омоновца, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, действуя умышленно из хулиганских побуждений

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили 5 августа в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Расследование находится на контроле руководителя регионального ГСУ СКР.

Ранее в пресс-службе «Зенита», комментируя стычку фанатов с омоновцами, заявили, что «организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента».

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