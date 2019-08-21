Москва, 21 августа, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Эксперты портала Iphones.ru провели исследование, результаты которого показали, что сотовый оператор «Мегафон» предоставляет в России самый быстрый мобильный интернет. Соответствующая статья была опубликована 20 августа на сайте издания.

Publicdomainpictures.net Сим-карты

В тестировании приняли участие более 11 тыс. пользователей, все они запустили на своих устройствах приложение сервиса Speedtest. В итоге выяснилось, что средняя скорость потока входящих данных составила 54 Мбит/сек. На втором месте оказалась компания Yota (40,3 Мбит/сек), на третьем — МТС (28,4 Мбит/сек).

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Стоит отметить, что ещё до начала тестирования портал провел опрос, в котором спросил у своих читателей мнения по поводу возможных результатов исследования. Большинство из них посчитали, что победит «Мегафон».