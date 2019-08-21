Якутск, , 03:01 — REGNUM

Учащимся нужны гаджеты для выхода в интернет в случае ограничения использования мобильных телефонов в школах, считает министр образования и науки Якутии Владимир Егоров, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

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По словам Владимира Егорова, детям в школах всё равно нужны если не телефоны. то гаджеты и к этому нужно подготовится.

«Ребёнок любого возраста активно использует гаджеты, он получает необходимую информацию из интернета. Нужно оставить ему возможность получать информацию из других источников, к примеру, планшетов. Вместе с тем, конечно, неправильно, что во время перемен дети сидят в гаджетах. Этот вопрос нужно регулировать», — пояснил свою позицию по отмене телефонов в школе министр образования Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в обществе обсуждается проблема использования детьми мобильных телефонов в школе. Мнения звучат по этому поводу разные, в том числе и о психических расстройствах ребёнка.