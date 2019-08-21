Лондон, 21 августа, 2019, 09:15 — ИА Регнум. На конкурсе элегантности Salon Prive, который пройдёт с 5 по 8 сентября 2019 года в Бленхеймском дворце в Вудстоке (Великобритания), покажут коллекцию специальной серии Rolls-Royce Ghost Zenith. Об этом сообщает портал 32cars.ru.

Motor1 Коллекция Rolls-Royce Phantom Zenith (Фото Адриана Падеану)

Это будет первая премьера новых авто компании Rolls-Royce в Европе после их дебюта в США на Пеббл-Бич.

«У Генри Ройса (основал совместно с Чарльзом Роллсом компанию Rolls-Royce — ред.) было инстинктивное стремление к совершенству и его легендарная этика, заключающаяся в том, чтобы брать лучшее, что есть, и делать его еще лучше, показана сегодня, когда Rolls-Royce взял самый успешный автомобиль, который когда-либо производил и сделал его лучше», — заявил соучредитель и директор по продажам Дэвид Бэгли.

Напомним, специальная серия Rolls-Royce Ghost Zenith ограничена полсотней экземпляров. Главным элементом в интерьере модели стал особый шильдик на центральном тоннеле с рисунком. Он изготовлен в стиле чертежей концепта 200EX. Каждый из этих 50 слитков создан из переплавленной статуэтки «Spirit of ecstasy» знаменитого прототипа.

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