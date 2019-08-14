Лондон, , 15:05 — REGNUM

Британская автокомпания выпустила специальную версию седана Rolls-Royce Ghost под названием Zenith. Об этом 14 августа сообщается на сайте Tarantas.news.

Rolls-Royce Ghost Zenith Tarantas.news

Это последний выпуск моделей нынешнего поколения. Он ограничен полсотней экземпляров. Ключевым элементом в салоне прощальной модели стал особый шильдик на центральном тоннеле с узором. Он выполнен в стиле чертежей концепта 200EX. Стоит отметить, что каждый из 50 слитков произведён из переплавленной статуэтки «Spirit of ecstasy» знаменитого прототипа.

Автовладельцы Rolls-Royce Ghost Zenith смогут наслаждаться эффектом «звездного неба» с эффектом падающих звезд на потолке своего авто. Для него используется более 1 300 светодиодных элементов, которые были сплетены вручную.

Напомним, американский коллекционер выкупил у немецкой компании Volkswagen уникальный экземпляр 112-летнего Rolls-Royce 40/50 HP за 75 млн долларов (4,9 млрд рублей).

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