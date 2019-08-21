Москва, 21 августа, 2019, 07:12 — ИА Регнум. Торги по нефти 20 августа закрылись ростом на 0,53%. К закрытию дня покупатели вернули дневные потери и закрыли день в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за последнюю неделю сократились сильнее прогнозов. Они уменьшились на 3,45 млн баррелей. Запасы бензина сократились на 0,4 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 1,81 млн баррелей.

Аналогичный отчет сегодня, 21 августа, представит минэнерго США. По прогнозам экспертов, ожидается сокращение запасов нефти на 1,33 млн баррелей.

Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель. Настрой покупателей боевой. Они взяли курс к уровню $61,60 за баррель.

Трейдеры ожидают выхода протоколов заседания FOMC, поэтому не стоит ожидать сильных колебаний до выхода отчета минэнерго США по запасам нефти. Всплеск волатильности стоит ожидать во время публикации протоколов FOMC.

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