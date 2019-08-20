Лондон, , 23:46 — REGNUM

Нефть марки Brent преодолела отметку $60 за баррель, вблизи которой «мировой эталон» находится несколько дней, 20 августа передает агентство Reuters.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в ходе торговой сессии нефть Brent достигала отметки $60,31 за баррель, однако быстро откатилась назад. Сейчас «мировой эталон» установился на $60,01 за баррель.

Нефть марки WTI в ходе торгов достигла максимальной отметки $56,58 за баррель. В данный момент марка находится на уровне $56,03 за баррель.

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