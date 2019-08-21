Барнаул, 21 августа, 2019, 07:02 — ИА Регнум. Штрафы за курение на рабочем месте представляются достаточно действенной мерой кандидату медицинских наук и депутату Алтайского краевого Законодательного собрания Павлу Шумихину («Единая Россия»), но, комментируя корреспонденту ИА REGNUM разработанные Минздравом РФ корпоративные программы, он отметил, что более оптимальным и справедливым является поощрение именно некурящих.

Гиви Сипрошвили. Курильщик

«Эффективность штрафов за курение на работе целиком зависит от воли работодателей. Совершенно очевидно, что значительная часть руководителей частных предприятий просто проигнорирует подобные рекомендации — ведь в стране отмечается нехватка рабочих рук. В то же время существуют широкие возможности для воздействия таким образом на бюджетников с целью мотивирования их к здоровому образу жизни.

Если государство настроено проводить эффективную антитабачную политику, ряд предложенных мер необходимо сделать не рекомендательными, а обязательными. На мой взгляд, введение штрафов за курение возможно только, если человек нарушает действующее антитабачное законодательство, в противном случае это может выглядеть унизительной процедурой.

Не совсем правильно и поощрение бросивших курить, как это предлагается авторами программ по борьбе с курением. Тогда в ущемленном положении окажутся никогда не курившие. Более оптимальным и справедливым является поощрение именно некурящих. Это может быть и прибавка к зарплате, и дополнительные дни отдыха». Депутат алтайского парламента, врач высшей категории Павел Шумихин

Напомним, ранее Министерство здравоохранения России опубликовало на своём сайте корпоративные модельные программы «Укрепление здоровья работающих», предполагающие внедрение в компаниях систем штрафов и поощрений для курильщиков.

Читайте также: Минздрав предложил меры для борьбы с курением на работе

Однако в Министерстве труда и социальной защиты заявили, что не считают, что курение должно стать причиной штрафов на работе.

Читайте также: Разумный работодатель сумеет выстроить правила: об ограничениях курения