Санкт-Петербург, , 12:16 — REGNUM

Курение для курящего человека — это способ повышения производительности труда, и разумный работодатель найдет способ организовать рабочий процесс таким образом, чтобы производительность росла, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 20 августа, политолог Владимир Васильев, комментируя заявления представителей министерств здравоохранения и труда о новых ограничениях курения.

Как сообщалось ранее, Минздрав рекомендовал новые ограничения для курильщиков, но представители министерства отметили, что рекомендации не получат статуса требований. В Минтруда в свою очередь заявили, что министерство поддерживает работу по укреплению общественного здоровья, но не видит причин рассматривать курение как фактор, учитываемый при определении зарплаты. Что касается «времени на перекуры», то есть возможность установления гибкого рабочего графика, отметили также в ведомстве.

«Политика государства в этом вопросе не совсем верна. Конечно, нужно ограничивать курение и нужно отучать людей курить. Но те, кто курят, должны иметь возможность делать это нормально, потому что табак для государства — это серьезный источник пополнения бюджета через акцизы. И оно обязано организовать нормальные условия для тех, кто способствует пополнению бюджета.

Курение для курящего человека — это способ повышения производительности труда, в том числе и интеллектуального. Нетрудно заметить, что если курящего человека лишить возможности курить, то никакого роста производительности труда не будет — абстиненция заставит его думать только о сигаретах.