Москва, , 19:54 — REGNUM

Министерство здравоохранения (Минздрав) России подготовило для работодателей корпоративные программы укрепления здоровья сотрудников, предполагающие внедрение в компаниях систем штрафов и поощрений для курильщиков. Об этом 15 августа сообщается в опубликованных на сайте ведомства корпоративных модельных программах «Укрепление здоровья работающих».

Руководствуясь тем, что экономические потери от курения, по оценкам экспертов, составляют от 0,8 до 2% ВВП, ведомство среди рекомендательных мер по предотвращению курения во время рабочего дня предложило компаниям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников.

«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — указывается в документе.

Напомним, данные корпоративные программы являются элементом системы охраны здоровья работающих и включают практический опыт российских и зарубежных компаний по укреплению здоровья на рабочих местах. Они были разработаны по поручению министра здравоохранения России Вероники Скворцовой совместно с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины, Российским союзом промышленников и предпринимателей, экспертами и представителями бизнеса в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в составе национального проекта «Демография».

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