Рим, 20 августа, 2019, 16:45 — ИА Регнум. Инициировав раскол действующей коалиции, лидер «Лиги» Маттео Сальвини поставил личные и партийные политические интересы выше интересов страны, сказал в своем выступлении в Сенате Италии во вторник, 20 августа, премьер-министр Джузеппе Конте.

#G7Charlevoix Джузеппе Конте

Распад коалиции в конце лета, незадолго до периода, когда власти должны принимать важнейшие решения (в том числе утверждать бюджет), ударит по интересам страны, сказал Конте.

Выиграв выборы в Европарламент в Италии в мае 2019 года, Сальвини «искал повод» для раскола коалиции и объявления досрочных выборов, чтобы конвертировать выросший рейтинг партии в полноту власти, считает премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов.

Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини.

Однако представители «Движения 5 звезд», по данным СМИ, обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента.

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