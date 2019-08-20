Москва, 20 августа, 2019, 15:43 — ИА Регнум. Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ. По итогам экзаменационной кампании 2019 года от участников экзаменов, их родителей и педагогов поступило около 40 предложений, сообщили в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Большинство предложений носит технический характер: совершенствование процедуры инструктажа для участников ЕГЭ, порядок работы организаторов и технических специалистов, ознакомление участников ЕГЭ с их результатами, изменения в расписании экзаменов.

Кроме того, поступили предложения по расширению и сокращению перечня обязательных для выпускников предметов ЕГЭ, увеличению продолжительности экзаменов по отдельным предметам.

Как сообщало ИА REGNUM, в задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году будут внесены изменения, однако они будут минимальными.

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