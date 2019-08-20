Москва, , 14:13 — REGNUM

Запрос на радикальные изменения в Едином государственном экзамене отсутствует в обществе в настоящее время. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, сообщает 20 августа пресс-служба ведомства.

ЕГЭ

В Рособрнадзоре изучили предложения по совершенствованию ЕГЭ, которые поступили в 2019 году. Такой сбор проводится ежегодно, в этом году ведомство получило около 40 предложений, в большинстве случаев — технического характера.

Итогом первого такого опроса стали тысячи предложений, и в 2014—2015 годах процедура экзамена изменилась. ЕГЭ стал прозрачным и более творческим, что во многом сняло остроту проблемы.

«По числу поступающих сейчас предложений мы видим отсутствие запроса в обществе на радикальные изменения», — отметил Кравцов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в процедуру ЕГЭ внесут лишь небольшие изменения. Они коснутся формулировок некоторых заданий и критериев оценивания ответов, а также обращений в Рособрнадзор и ФИПИ.

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