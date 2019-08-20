Артёмовский, Свердловская область, 20 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора установили причины заболевания детей, отдыхавших в санатории «Талый ключ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Денис Б Санаторий «Талый ключ»

«Причиной заболеваемости явились носители норовируса среди работников пищеблока: результаты исследований показали, что у заболевших детей и ряда сотрудников пищеблока обнаружены РНК норовирусов второго типа», — уточнили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

По их данным, инфекция начала распространяться из-за антисанитарии в пищевом блоке.

Как сообщало ИА REGNUM, в санатории «Талый ключ» проводится проверка соблюдения санитарных норм и правил. Это произошло после появления в СМИ публикаций о том, что в учреждении есть заболевшие кишечными расстройствами. Позже информация об этом подтвердилась.

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На данный момент отдыхавших детей вывозят из санатория, а в самом учреждении проводятся противоэпидемиологические мероприятия.