На Урале установлена причина отравления детей в санатории «Талый ключ»
Артёмовский, Свердловская область, 20 августа, 2019, 15:25 — ИА Регнум. В Свердловской области специалисты Роспотребнадзора установили причины заболевания детей, отдыхавших в санатории «Талый ключ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По их данным, инфекция начала распространяться из-за антисанитарии в пищевом блоке.
Как сообщало ИА REGNUM, в санатории «Талый ключ» проводится проверка соблюдения санитарных норм и правил. Это произошло после появления в СМИ публикаций о том, что в учреждении есть заболевшие кишечными расстройствами. Позже информация об этом подтвердилась.
Читайте также: Скандал в уральском «санатории с мухами»: поступили экстренные извещения
На данный момент отдыхавших детей вывозят из санатория, а в самом учреждении проводятся противоэпидемиологические мероприятия.