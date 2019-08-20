Минск, 20 августа, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Белорусское общество видит происходящее у восточных и западных соседей. Об этом сегодня, 20 августа, заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам качества работы правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы — представители правоохранительных органов», — заявил Лукашенко.

Он отметил «исторический» характер нынешнего совещания, сказав: «Я редко пользуюсь разного рода патетикой и высокими словами, но сегодня хочу сказать, что наша с вами встреча в рамках этого совещания должна стать исторической. Исторической в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти».

«Дело абсолютно не в выборах», — уточнил Лукашенко.

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Напомним, Александр Лукашенкоанонсировал совещание 13 августа, приняв с докладом председателя Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевича. Тогда он констатировал «разнузданность правоохранительных органов».

Также отметим, что белорусские негосударственные СМИ периодически сообщают о «белорусских олигархах», актуализируя справедливые вопросы к властям Белоруссии — чьи интересы они на самом деле защищают на фоне массовой бедности и бесправия. Издание «Ежедневник» ежегодно публикует «ТОП 200 успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси», тогда как госСМИ делают акцент на социальном равенстве в Белоруссии на контрасте с тенденциозным и зачастую лживым освещением ситуации в России.