Санкт-Петербург, 20 августа, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Петербург может получить дополнительный доход в 35 млрд рублей от введения электронных виз и туристического сбора для иностранцев. Об этом сообщил 20 августа врио губернатора Санкт-Петербурга, кандидат на пост градоначальника Александр Беглов в третьем раунде теледебатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Путеводитель по Санкт-Петербургу в руках туриста

Беглов напомнил, что в центре Северной столицы живут около 700 тыс. человек, а ежедневная транзитная нагрузка на эти районы составляет 2 млн человек, при этом там «машину поставить негде, с мусором проблемы не решены», ветшают фасады.

«Всё это хорошо говорить, сотрясать воздух, а деньги-то где? Президент поддержал нашу инициативу, и в Петербурге начиная с 1 октября действует электронная виза и туристический сбор с иностранных туристов — 100 рублей в месяц. При организации всей этой системы мы можем получить дополнительно 35 млрд рублей, это большие деньги», — сказал Беглов.

Он добавил, что сейчас уже 255 объектов, включая жилые дома, вошли в программу первоочередного ремонта в историческом центре. Без федерального центра модернизировать центр не получится, подчеркнул Беглов, так как многие здания находятся в федеральной собственности.

Читайте также: В Петербурге и Ленобласти введут режим электронной визы

Несколько месяцев назад Александр Беглов обратился к президенту с просьбой ввести режим электронной визы в городе, что, по его мнению, будет способствовать развитию туризма в регионе. Владимир Путин поддержал это предложение и подписал соответствующий указ.

Как сообщало ИА REGNUM, за первые шесть месяцев 2019 года Санкт-Петербург посетили более 1,5 миллионов иностранных туристов. Это на 15% больше, чем за первое полугодие 2018 года. Значительно возросло число гостей из Италии, Франции и Германии.