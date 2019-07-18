Санкт-Петербург, , 21:12 — REGNUM

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области начнет действовать режим электронной визы. Соответствующий указ подпишет президент России Владимир Путин.

Несколько месяцев назад временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к президенту с просьбой ввести режим электронной визы в городе, что, по его мнению, будет способствовать развитию туризма в регионе.

Впервые режим электронной визы был введен указом президента от марта 2017 года на территории свободного порта Владивосток. Такая электронная виза действует в течение 30 дней с момента оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Такую визу могут получить граждане 18 государств. Упрощенный визовый режим на Дальнем Востоке начал действовать с 1 августа 2018 года.

Сегодня, 18 июля, на встрече с Бегловым российский лидер заявил, что он ничего не имеет против введения режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и даже считает нужным распространить этот режим и на Ленинградскую область.

«Возражений против вашего предложения нет, оно будет реализовано, и сегодня я подпишу соответствующий указ… Мы распространим этот режим и на Петербург, и на Ленинградскую область», — сказал президент России.