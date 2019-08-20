Москва, 20 августа, 2019, 11:35 — ИА Регнум. В задания единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году будут внесены изменения, однако они будут минимальными. Об этом сообщили в Рособрнадзоре 20 августа.

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«Изменения в контрольные измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2020 года незначительны: проведено ежегодное совершенствование формулировок некоторых заданий и критериев оценивания развернутых ответов на основе анализа результатов ЕГЭ-2019, обращений в Рособрнадзор и ФИПИ», — говорится в сообщении ведомства.

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Отмечается, что структура и содержание КИМ ЕГЭ в 2020 году претерпят изменения только по физике и китайскому языку. Так, количество заданий по физике с развёрнутым ответом увеличилось с пяти до шести. Усложнилось задание 24, которое проверяет знание элементов астрофизики. Теперь вместо двух обязательных верных ответов, выпускник должен будет обозначить все правильные варианты, которых может быть и три.

В Рособрнадзоре отметили, что больше всего изменений произошло в КИМ ЕГЭ по китайскому языку, экзамен по которому впервые был проведён в 2019 году. Так, в письменной части работы в разделе «Аудирование» уменьшено до девяти количество заданий раздела, изменены форматы некоторых заданий, введены два диалогических текста. Сократилось до пяти и число заданий в разделе «Чтение».

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Также уточнены критерии оценивания некоторых заданий в КИМ ЕГЭ по русскому языку, географии, истории и обществознанию.

Добавим, что проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2020 году, опубликованы на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).