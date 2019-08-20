Москва, 20 августа, 2019, 10:58 — ИА Регнум. Соединенные Штаты, проведя испытания крылатой ракеты, которая запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), взяли курс на нагнетание военной напряженности. Об этом 20 августа заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Запуск баллистической ракеты

«Всё это вызывает сожаление, США, очевидно, взяли курс на нагнетание военной напряженности, — сказал Рябков. — Мы на провокации не поддаемся».

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По его словам, испытания США такой ракеты подтверждают, что они давно ведут разработку подобных систем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Пентагоне сообщили о первом проведённом испытании на дальность крылатой ракеты наземного базирования, которая была запрещена ДРСМД. Сообщалось, что ракета была выпущена с острова Сан-Николас в штате Калифорния и успешно поразила цель, пролетев более 500 километров.

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