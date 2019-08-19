Вашингтон, , 20:07 — REGNUM

В США военные испытали неядерную крылатую ракету наземного базирования, которая ранее была запрещена в рамках российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом сегодня, 19 августа, сообщает пресс-служба министерства обороны США.

Запуск ракет Иван Шилов © ИА REGNUM

В Пентагоне заявили, что испытуемая ракета успешно стартовала из наземной мобильной пусковой, вышла на заданную траекторию и точно поразила цель, пролетев 500 километров.

Напомним, что со 2 августа ДРСМД был официально расторгнут. Этот договор ещё со времен заката СССР обеспечивал контроль над вооружениями в разделе ракет средней и меньшей дальности. Эти ракеты опасны тем, что имеют очень малое подлетное время до цели, что подчас просто не дает политическому руководству атакуемой страны принять стратегические решения. Данные ракеты хорошо вписываются в концепции «обезглавливающего удара» и «быстрого глобального удара».