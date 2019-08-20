Хабаровск, 20 августа, 2019, 08:03 — ИА Регнум. Голодные медведи массово выходят к людям в Хабаровском крае. Специалисты утверждают: причина не только в паводке, но и в отсутствии еды. Люди выпилили почти весь лес в местах обитания зверя, лишив его кормовой базы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Косолапых все чаще видят в районе им. Лазо, других отдалённых таёжных муниципалитетах края.

«Проблема действительно огромная. Из-за тяжелейших погодных условий, постоянной влажности, дождей животным просто нечего есть. Второй причиной является то, что уничтожили практически весь лес, выпилили все кормовые деревья, оставили животных без пропитания», — цитирует директора центра реабилитации диких животных «Утёс» Эдуарда Круглова ИА «ДВ-Новости».

Эксперт убеждён, в поисках пропитания медведи всё чаще будут выходить к людям. Медведи терроризируют таёжные сёла, ищут еду на свалках, разоряют курятники, убивают собак, людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока участились случаи выхода медведей к людям. Особенно тяжелая ситуация на Камчатке, где жители отдаленных посёлков в панике из-за атак косолапых на их жилища. 70 голодных медведей на реке у озера Курильского в ожидании рыбы. Но рыба не пришла — её на пути на нерестилища выбрали рыбопромышленники. Среди голодных медведей участились случаи каннибализма, на Камчатке есть человеческие жертвы. Самое страшное то, что не нагулявший жиру летом и осенью медведь не ляжет в спячку. Он станет опасным шатуном, который будет охотиться на людей.