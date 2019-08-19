Экономику Германии ждёт рецессия — Deutsche Bank
Берлин, 19 августа, 2019, 22:52 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы экономика Германии может столкнуться с рецессией, 19 августа передает агентство Associated Press.
Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879
«Мы ожидаем технической рецессии в Германии», — говорится в заявлении Deutsche Bank.
Deutsche Bank прогнозирует спад производства в Германии в текущем квартале на 0,25%.
Также о возможной рецессии в Германии из-за «продолжающегося спада в промышленности» заявляет Bundesbank.
В квартале с апреля по июнь в Германии наблюдалось снижение промышленного производства на 0,1%.
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