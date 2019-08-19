Берлин, 19 августа, 2019, 22:52 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы экономика Германии может столкнуться с рецессией, 19 августа передает агентство Associated Press.

Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

«Мы ожидаем технической рецессии в Германии» , — говорится в заявлении Deutsche Bank.

Deutsche Bank прогнозирует спад производства в Германии в текущем квартале на 0,25%.

Также о возможной рецессии в Германии из-за «продолжающегося спада в промышленности» заявляет Bundesbank.

В квартале с апреля по июнь в Германии наблюдалось снижение промышленного производства на 0,1%.

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