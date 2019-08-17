Лондон, 17 августа 2019, 10:08 — REGNUM
Германия может потерять свои позиции лидера в европейском блоке, уступив их Франции, заявили бывший министр финансов Польши Яцек Ростовский и эксперт Арнаб Дас в статье для издания The Project Syndicate.
По словам экспертов, сегодня существует ряд факторов, которые угрожают статусу Германии как лидера в европейском блоке, а Франция в данных условиях является основным бенефициаром
Эксперты добавили, что теперь Франция может превратиться в точку опоры, от которой будет зависеть процесс интеграции в ЕС, также как и любое будущее геополитическое или экономическое возрождение европейского блока.
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