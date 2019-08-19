Рига, 19 августа, 2019, 22:38 — ИА Регнум. В латвийской столице сегодня, 19 августа, после дебатов, которые шли весь день, поздно вечером состоялись выборы мэра, на которых было представлено два кандидата — Олег Буров (партия «Честь служить Риге») и Виестур Зепс (партия «Для развития Латвии»). Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, по итогам голосования новой главой Рижской думы стал Олег Буров.

Rīgas domes Īpašuma departaments Олег Буров

Кандидатуру Бурова поддержало 35 депутатов, а кандидатуру его оппонента Зепса 12 депутатов.

Перед голосованием в Рижском горсовете прошли дебаты, в ходе которых Буров заверил своих коллег, что он не будет «клоном Ушакова или Америкса». Для улучшения работы внутри думы, то есть между коалицией и оппозицией, Буров пообещал создать совет фракций. По мнению Бурова, первостепенными задачами для депутатов Рижской думы являются разработка бюджета и упорядочение деятельности Rīgas satiksme.

Новый градоначальник латвийской столицы родился в Риге в 1960 году. Первое среднее образование — медицинское, высшее — в области экономики и социологии труда. После того как Латвия стала независимым государством, Буров работал в министерстве финансов Латвии и в Латвийском агентстве приватизации.

В столичную думу Буров был избран в 2017 году по объединенному списку от партий «Согласие» и «Честь служить Риге». С 2018 года занимал пост вице-мэра, заместителя председателя Рижской думы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава партии «Согласие» Нил Ушаков руководил администрацией Риги с 2009 года, а в апреле 2019 года он был отстранён от должности по решению министра охраны окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце из-за «многочисленных финансовых нарушений».

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Формальной причиной, с которой начались многочисленные попытки убрать Ушакова с поста мэра, стал скандал с закупкой трамваев и автобусов муниципальным предприятием Rīgas satiksme. В декабре 2018 года бюро по предотвращению борьбы с коррупцией обвинило мэрию Риги в коррупции. При проверке обнаружилось, предположительно, множество коррупционных схем.

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По мнению же Пуце, находясь в кресле мэра, Нил Ушаков непосредственно был замешан в коррупционных схемах. Одно из основных обвинений в адрес Ушакова — «нецелевое расходование денежных средств в сфере госзакупок».