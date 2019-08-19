Симферополь, 19 августа, 2019, 20:32 — ИА Регнум. Запуск двух новых ТЭС в Симферополе и Севастополе спровоцировал рост промышленного производства на полуострове. Об этом 19 августа ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Крымстата.

Kosun Балаклавская ТЭС (Севастопольская ПГУ-ТЭС)

«С начала года рост промышленного производства в Крыму составил 25,3% по сравнению с прошлым годом. При этом в обрабатывающей промышленности производство выросло на 5,6%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром выросло на 66,1%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов — выросло на 19,6%», — отметили в службе статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин запустил в эксплуатацию две новые ТЭС и подстанцию «Порт» в Тамани 18 марта 2019 года.

Их стоимость составила более 70 млрд рублей.

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