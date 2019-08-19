Москва, 19 августа, 2019, 13:24 — ИА Регнум. Россия понесла убытки и репутационные издержки из-за загрязнения нефтепровода «Дружба», заявил 19 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом «Транснефти» Николаем Токаревым в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам Медведева, необходимо сделать все, чтобы подобные аварии не повторялись.

«Они создают для нашей страны — и не только создают, они, по сути, принесли — и репутационные издержки, и убытки», — сказал премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». В результате были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию.

По данному факту в России было возбуждено уголовное дел. о Выяснилось, что нефть была загрязнена умышлено на терминале в Самарской области. В настоящее время подозреваемые задержаны.

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