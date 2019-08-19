Украина, 1 октября, 2010, 13:42 — ИА Регнум. В понедельник, 4 октября, глава украинского государства по приглашению президента России осуществит рабочий визит в Геленджик Краснодарского края Российской Федерации для участия в первом украинско-российском межрегиональном экономическом форуме. Об этом прессе сообщил сегодня, 1 октября, заместитель главы администрации президента Украины Андрей Гончарук , передает корреспондент ИА REGNUM Новости в Киеве.

По его словам, указанное мероприятие организовывается во исполнение договоренностей, достигнутых главами обеих государств во время встречи 21 апреля 2010 года в г. Харьков, а также третьего заседания украинско-российской межгосударственной комиссии. Планируется, что участники форума - руководители министерств и ведомств Украины и России, руководители регионов двух государств, представители бизнес-структур - обсудят действенные механизмы углубления украинско-российских межрегиональных связей, в частности вопрос совместной реализации больших инфраструктурных проектов.

Как отметил заместитель главы администрации, в Геленджике предполагается обмен мнениями относительно перспектив сооружения транспортного мостового перехода через Керченский пролив, строительства скоростной автомобильной дороги Москва-Харьков-Симферополь, объектов транспортной, спортивной, туристической инфраструктуры в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2012 года на Украине и зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Особое внимание будет уделено вопросам транспортных коридоров, развития кооперации, упрощения процедур лицензирования и оформления разрешительных документов для осуществления экспортно-импортных операций.