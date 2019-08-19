Париж, 19 августа, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Европейскому союзу следует отменить экономические санкции, введённые в отношении России после событий на Украине и в Крыму. Такие меры наносят сильный ущерб как европейской экономике в целом, так и французской экономике в частности. В особенности страдает сельское хозяйство. Такое заявление в прямом эфире телеканала BFM сделал депутат Национального собрания Франции Фабьен Руссель.

Французская ферма

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Так, он отметил, что, например, запрет на экспорт молока, совпавший в 2015 году с внутренними производственными квотами ЕС, привёл «к поистине ужасающему кризису» для французских производителей.

«В определённый момент, когда станет ясно, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня, учитывая все это, следует будет взять курс на отмену санкций», — приводит ТАСС слова Русселя.

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Парламентарий отметил, что сохранение подобной ситуации с санкциями недопустимо.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Санкции неоднократно продлевались. Так, в конце июля Европейский союз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев — до 31 января 2020 года, а также продлил крымский пакет санкций ещё на один год — до 23 июня 2020 года.