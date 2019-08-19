Москва, 19 августа, 2019, 11:12 — ИА Регнум. Отношения с Францией важны для России — спору нет. Положить руку на пульс либерального сегмента всей современной Европы тоже важно, тем более что Эммануэль Макрон реально выходит сегодня на позицию наиболее весомой политической фигуры в Европейском союзе. Главное, чтобы мы не заискивали, чтобы твердо стояли на позиции равноправия. И в этом смысле есть вещи, которые серьёзно тревожат, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 19 августа, комментируя визит президента России Владимира Путина во Францию.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

«Вспомним, что президента России президент Франции не пригласил на торжества, связанные с 75 годовщиной высадки союзников по антигитлеровской коалиции в Нормандии в 1944 году. Владимир Путин сделал вид, что его это не беспокоит, и вскоре пригласил Эммануэля Макрона в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

А сегодня согласие француза приехать в Россию 9 мая 2020 года трактуется в качестве свидетельства нацеленности Парижа на «осторожное сближение с Москвой».

Кто-то, возможно, скажет, что при наличии известного набора проблем в отношениях нашей страны с Европой и западным миром в целом это «мелочи», что надо хвататься за любую возможность «улучшать отношения». Уверен, что это не так.

История связей между Россией и Францией, тем более история отношений в военной сфере, не даёт французам никаких оснований рассчитывать на какой-то привилегированный подход. С другой стороны, величие подвига отцов требует от лидера России не использовать память о нём в политических целях.

Пусть Макрон приезжает 9 мая, если уж пригласили, хотя нам, простым гражданам России он на Красной площади в День Победы не нужен… Но трактовать его согласие в духе «как хорошо, что не отказался»? Это, на мой взгляд, просто стыдно!

Именно эта готовность поступаться важнейшими ценностями ради создания видимости «улучшения отношений» меня и беспокоит, причём серьёзно», — высказал своё мнение Демурин.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа, президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Францию. Отмечается, что визит состоится по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона.

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