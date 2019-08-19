Москва, 19 августа, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин констатировал провал в исполнении федерального бюджета на 2019 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Расходы бюджета за январь-июнь исполнены только на 42,5%, это самый низкий уровень с 2012 г.», — отметил Кудрин в Twitter.

Это негативным образом скажется на сроках выполнения национальных проектов.

«Тем меньше времени на качественную реализацию задуманного. Запуск нацпроектов не изменил ситуацию: их бюджет исполнен лишь на 32,4%», — привел данные глава Счетной палаты.

Деньги на нацпроекты в первые полгода не были полностью разблокированы: провели не все подготовительные мероприятия, также отметил он.

«Остались заблокированы по цифровой экономике — 37%, экологии — 21%, развитию экспорта — 12,7%. Можно только надеяться, что темп работы будет нарастать», — рассуждает Кудрин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей. Такую предварительную оценку приводит 10 июля пресс-служба Минфина России.

Читайте также: Медведев назвал объём финансирования федеральных программ в 2020 году