Москва, , 16:54 — REGNUM

Федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей. Такую предварительную оценку приводит 10 июля пресс-служба Минфина России.

Как сообщается, объём доходов, поступивших в бюджет за январь-июнь, составил 9,548 трлн рублей, или 47,8% к общему объему доходов бюджета, утвержденному на текущий год. Расходы составили 7,987 трлн рублей, или 44,3% к утверждённому годовому объёму расходов бюджета.

Согласно данным Минфина, максимальные объемы администрируемых доходов пришлись на Федеральную налоговую службу (6,263 трлн рублей) и Федеральную таможенную службу (2,729 трлн рублей). На другие федеральные органы пришлось в сумме 555 млрд рублей.

Объём средств Фонда национального благосостояния в рублевом эквиваленте по состоянию на 1 июля составил 3,762 трлн рублей.