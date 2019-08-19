Москва, 19 августа, 2019, 09:40 — ИА Регнум. Попытка укрепления российского рубля в начале торговой сессии 16 августа завершилась очередным импульсом его ослабления. Курс доллара США закончил прошедшую неделю около отметки 66,50 руб. Курс евро превысил уровень 73,75 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Цены на нефть начали новую неделю ростом. К началу европейской сессии, 19 августа североморская смесь Brent восстановилась к уровню $59, легкий американский сорт WTI приблизился к отметке $55,30 за баррель», — отметил эксперт.

Поводом для роста нефтяных цен послужили новости об атаке беспилотниками йеменских сепаратистов нефтяного завода в Саудовской Аравии, а также наметившийся прогресс в десятидневных торговых переговорах США — Китай. Как сообщается, делегации Пекина и Вашингтона проведут переговоры, что может способствовать заключению нового торгового соглашения.

«Рисковые активы на финансовых рынках пользуются спросом. Рубль также может поддержать налоговый период в РФ. Таким образом, можно ожидать снижения курса доллара в направлении 65,50 руб. Евро может сверху протестировать на прочность уровень 73 руб.», — полагает Егоров.

Читайте также: Рубль остается уязвимым