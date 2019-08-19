Биробиджан, 19 августа, 2019, 06:20 — ИА Регнум. В Еврейской автономной области жители подтопляемых посёлков отказываются от эвакуации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС РФ по Амурской области Эвакуация

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Силы МЧС и Росгвардии, участвующие в спасательной операции на территории ЕАО, всё чаще встречают отказы жителей подтопляемых посёлков эвакуироваться в безопасное место. С подобным поведением людей не так давно уже встречались представители МЧС Приамурья, после чего губернатор Амурской области Василий Орлов озвучил инициативу сделать эвакуацию населения во время чрезвычайной ситуации обязательной процедурой, не учитывающей мнение самого жителя, как в военное время.

Синоптики прогнозируют повышение уровня воды в реках области ещё в течение трёх дней.

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Как сообщало ИА REGNUM, Еврейская автономная область переживает пик паводка, уровень воды в реках автономии превышает многолетние средние показатели, достигнув отметки «опасного явления».