Владивосток, , 12:20 — REGNUM

На Дальнем Востоке в семи регионах в зону подтопления попали 182 населённых пункта, 1 014 жилых домов с населением 6 628 человек, в том числе 1 660 детей, 8 817 приусадебных участков, 15 низководных мостов, 32 социально-значимых объекта и 69 участков автодорог, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МЧС РФ.

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Паводок в Бурятии, Забайкалье, Приморском и Хабаровском краях, в ЕАО, Приамурье и на Колыме в общей сложности затопил 34 района и 5 городских округах.

Не ушла вода ещё из 38 населённых пунктов, 6 жилых домов и 323 приусадебных участка, в воде также 12 участков автодорог.

Три населённых пункта в Приморье и Амурской области освободились от большой воды.

Эвакуированы из 14 населённых пунктов 2 111 человек, в том числе 717 детей.

Спасатели круглосуточно работают, окачивают воду, помогают жителям приводить дома в порядок.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке сформирован сводный отряд из более чем тысяч военных и 250 единиц различной техники. Отряд находится в повышенной готовности по ликвидации последствий паводка.