Вашингтон, 18 августа, 2019, 21:43 — ИА Регнум. Информация СМИ о том, что президент США Дональд Трамп планирует навести справки о покупке у Дании Гренландии, соответствует действительности. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, Гренландия, где есть залежи ценных и редкоземельных металлов, а также месторождения нефти, «важна со стратегической точки зрения».

Кадлоу добавил, что в ближайшее время глава Белого дома намерен ознакомиться с возможностью приобретения Соединенными Штатами Гренландии.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы хочет купить у Дании крупнейший остров в мире — Гренландию.

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